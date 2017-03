Das hier ist Lotte mit ihrer ersten Single "Auf beiden Beinen"

Freitag, 31. März 2017, 21:37 Uhr

Der heutige Freita ist ganz zweifellos ein ganz großer Tag für Lotte: mit „Auf beiden Beinen“ erscheint die erste Single der 21-jährigen Sängerin beim Sony Music-Label Columbia Deutschland. Ihr Debütalbum „Querfeldein“ folgt im Sommer.

Foto: Kai Marks

Lotte kommt aus Ravensburg, der „Stadt der Türme“, wie sie sie im gleichnamigen Song nennt. Eben dort, in der Nähe des Bodensees lernt sie von Kindesbeinen an Gitarre, Klavier und Geige zu spielen, sie singt und nimmt klassischen Unterricht. Musik ist also schon immer der Kern ihres Lebens, ihre Sprache und ihr Zufluchtsort, und vielleicht klingen ihre Lieder auch deshalb so wahrhaftig und im besten Sinne reif, obwohl sie erst 21 Jahre alt ist.

Nachdem sie ein Konzert von Max Giesinger eröffnet hatte, gibt Lotte in den nächsten Monaten um die vierzig Shows im Vorprogramm prominenter Kollegen wie Benne, Johannes Oerding und eben Giesinger. Lotte hat an diesen Abenden gelernt, sich nicht mehr hinter einer Band zu verstecken, sondern direkt mit den Leuten zu kommunizieren. Das tut sie nun auch immer häufiger mit dem Produzenten Mic Schroeder, mit dem sie schließlich ins Studio geht, um ihr erstes Album aufzunehmen. Mic hat mit Rea Garvey, Joris und anderen gearbeitet und für Lotte erweist er sich auf Anhieb als perfekte Wahl. „Nach fünf Minuten war klar, dass wir perfekt zusammen passen“, sagt sie.

Und diese besondere Atmosphäre, die die beiden gemeinsam mit den Musikern im Studio kreieren, die hört man Lottes erstem Album nun in jeder Minute an. „Wenn ich ausgehe und nach Hause komme, will ich gelacht haben und geweint haben und getanzt haben“, sagt Lotte. „Ich will das ganze emotionale Spektrum.“

Das geht sicher vielen Leuten so, aber der 21-jährigen Charlotte Rezbach, die alle Lotte nennen, gelingt es, diese Gefühle eins zu eins auf ihre Musik zu übertragen. Diese Lieder erzählen ihre Geschichte besser als es alle geschrieben Wörter jemals könnten.

Foto: Kai Marks

Im Sommer wird Lotte bei diesen Festivals performen:



28.05. Darmstadt, Schlossgrabenfest

22.06. Bielefeld, Campus Festival

07.07. Bochum Bochum, Total

04.08. Bad Oeyenhausen, Parklichter

12./13.08. Aschaffenburg, Afrika Karibik Festival

26.08. Angermu?nde, Stranbad Wolletzsee

02.09. Berlin, Fritz Deutschpoeten