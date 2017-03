Für mehr Kinder: Kim Kardashian legt sich unters Messer

Freitag, 31. März 2017, 8:50 Uhr

Kim Kardashian möchte noch mehr Kinder. Der Reality-Star ist bereits Mutter der dreijährigen North und des 15 Monate alten Saint. Doch sie hat noch lange nicht genug. Um weitere Kinder bekommen zu können, will sie sich sogar unters Messer legen.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

„Ich muss es machen und meinen Unterleib operieren lassen. Denn ich habe mich dazu entschlossen, noch ein Baby zu bekommen. Ist das nicht aufregend?“, erzählte sie ihrer Familie in ihrer Sendung ‚Keeping Up With the Kardashians‘. „Ich habe eine Operation am Unterleib, um dieses Loch zu reparieren. Sie müssen es reinigen und das Narbengewebe aufmachen. Es wird trotz allem eine Risikoschwangerschaft. Aber so wäre ich überhaupt in der Lage, wieder schwanger zu werden.“

Der restliche Kardashian/Jenner-Clan sieht das Ganze gar nicht entspannt und macht sich große Sorgen. Halbschwester Kendall Jenner betonte: „Oh mein Gott, ich dachte du wärst fertig damit.“ Auch Kim Kardashians Mutter Kris Jenner und deren Freund Corey Gamble warfen ein: „Ich möchte nicht, dass du ein unnötiges Risiko eingehst.“

In einem Interview für die nächste Folge der Sendung gesteht die 36-jährige Reality-Lady dann selbst: „Mehr Kinder zu haben, wird definitiv schwieriger. Wegen meiner problematischen Geburten glauben die Ärzte nicht, dass es sicher wäre, noch einmal schwanger zu werden. Diese OP ist meine letzte Chance.“ Was ihr Ehemann Kanye West von ihrem Kinderwunsch und dem riskanten Eingriff hält, verriet Kim Kardashian bisher nicht.