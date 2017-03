Harry Styles: So heißt also seine Debüt-Single

Freitag, 31. März 2017, 18:17 Uhr

Harry Styles hat den Namen seiner Debüt-Solo-Single bekannt gegeben. Der One Direction-Star enthüllte den geheimnisvollen Titel am Freitagnachmittag (31. März) mit einem Twitterpost.

So machte er den Fans mit den folgenden Worten den Mund schon mal auf den Track wässrig: „SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 //“ Daneben ist ein Cover-Bild zu sehen, das das Rückenprofil des Frauenschwarms zeigt. Mit einem Teaser-Video hatte der ‚What A Feeling‘-Interpret den Fans bereits letztes Wochenende das Warten auf die langersehnte Aufnahme versüßt. Dieses wurde in den Werbepausen des britischen Senders ITV ausgestrahlt. Der Clip zeigt den Sänger, wie er klatschnass durch einen dunklen Raum wandert und auf eine Tür zugeht, aus der helles Licht strahlt. Untermalt wird das Ganze von atmosphärischen Klavierklängen, bevor das Datum „7. April“ am Bildschirm auftaucht.

Auch der ‚iHeartRadio‘-DJ Elvis Duran hat den Veröffentlichungstermin bereits bestätigt. Keine ganze Woche also mehr, bis endlich die erste Solo-Musik des Briten erscheint. Kein Wunder, dass die Fans schon ganz aus dem Häuschen sind und die Tage und Stunden zählen.

Auch im TV ist der 23-Jährige bald wieder zu bewundern. Am 15. April ist er in der Kult-Show ‚Saturday Night Live‘ zu sehen.

Dies wurde von Moderator Jimmy Fallon auf Twitter angekündigt: „So aufgeregt!!! Ein junger Herzensbrecher und Harry Styles werden am 15. April gemeinsam bei ‚SNL‘ sein! #WhenHarryMetJimmy #FallonStylesSNL.“