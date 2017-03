Gleichberechtigung im Fledermaus-Universum: Bat-Girl kommt

Freitag, 31. März 2017, 11:56 Uhr

Der Film-Olymp der überbordenden Comic-Superhelden wird leider immer voller und voller: So war es also nur eine Frage der Zeit, dass auch Batgirl einen festen Platz bekommt.

US-Regisseur Joss Whedon hat ein Auge auf Batgirl geworfen. Foto: Thierry Pronesti

Gleichberechtigung im Fledermaus-Universum muß schon sein: Nach zahlreichen „Batman“-Verfilmungen könnte nun die Batgirl-Superheldin ihren ersten eigenständig Film erhalten. Wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Donnerstag berichteten, verhandelt „Avengers“-Regisseur Joss Whedon (52) als Autor, Produzent und Regisseur mit dem Studio Warner Bros. über das Projekt. Die Batgirl-Figur tauchte erstmals in den 1960er Jahren in Comic-Heften auf. Alicia Silverstone übernahm 1997 in „Batman & Robin“ an der Seite von Batman-Darsteller George Clooney eine kleine Superheldinnen-Rolle.

Warner Bros. bringt im Juni mit „Wonder Woman“ einen Superhero-Film mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, gespielt von Gal Gadot, in die Kinos. Whedon, der zuletzt „Avengers: Age of Ultron“ (2015) inszenierte, dachte sich schon in den 1990er Jahren mit der Vampir-Figur „Buffy“ eine starke Heldin aus. (dpa/KT)