Kendrick Lamar: Neue Single "Humble" ist da

Freitag, 31. März 2017, 11:17 Uhr

Nachdem allein erste Andeutungen ausreichten, um Kendrick Lamar in den vergangenen Tagen erneut die Agenda im US-Rap bestimmen zu lassen, ist es nun offiziell: Der 29-jährige Westküsten-MC liefert mit „Humble“ einen Vorboten des mit Spannung erwarteten vierten Albums.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Damit setzt Kendrick auf eine ultraminimalistische Produktion von Mike WiLL Made-It, der selbst kürzlich erst mit „Ransom 2“ für Furore gesorgt hat. Piano und gedrosselte Beats bilden den perfekten Teppich, über dem Kendrick gerade die Kollegen seiner Zunft zu etwas Bescheidenheit aufruft, selbst aber ganz klar seine Ausnahmestellung zementiert: „If I quit this season/I still be the greatest“. Und das hört man in jeder Zeile.

Auch der umwerfende, mit religiösen und urbanen Themen jonglierende, unter der Regie von Dave Myers entstandene Clip, ein absolutes „must-watch“ laut NPR, verzeichnet bereits Viewzahlen im Millionenbereich: Schon nach 90 Min. war die erste halbe Million erreicht. Kendrick Lamar rappt, dass er genug hat von Photoshop und allen glattgebügelten Gesichtern und Hintern, die im echten Leben nun mal Dehnungstreifen haben – und das Internet feiert ihn dafür! Den Videoclip zu „Humble“ gibt es hier zu sehen.