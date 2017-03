Kommt Beyoncé bald mit einer Löwen-Stimme?

Freitag, 31. März 2017, 17:56 Uhr

Beyoncé soll im ‚König der Löwen‘-Remake eine Haupt-Sprechrolle bekommen. Disney wird bald den Klassiker von 1994 auf ähnliche Art und Weise neu verfilmen, wie die ‚Dschungelbuch‘-Adaption vom letzten Jahr, in der Stars wie Idris Elba, Scarlett Johansson und Bill Murray den Figuren ihre Stimmen liehen.

Regisseur Jon Favreau hat nun auch die filmische Überarbeitung der beliebten Löwengeschichte übernommen. Laut ‚Variety‘ wäre Beyoncé für Favreau die erste Wahl für die Sprechrolle der Löwin Nala. Angeblich soll er bereit sein, zu tun, „was immer es koste“, um die berühmte Sängerin dafür zu gewinnen. Die Synchronsprecher für einige andere Rollen stehen bereits fest. Donald Glover a.k.a. Childish wird die Hauptrolle des Löwen Simba sprechen und James Earl Jones übernimmt die Rolle des Mufasa.

Damit darf er den Löwen-Vater schon zum zweiten Mal sprechen, denn auch in der originalen Version von 1994 hat er ihm bereits seine Stimme geliehen. Ein Veröffentlichungsdatum für das Remake steht noch nicht fest, aber ob Nala in der neuen Version nun wie Beyoncé klingt, wird hoffentlich bald bekannt werden. Die Fans würde dieser Ausflug in die Disney-Welt sicher gefallen.