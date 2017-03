Nico Schwanz und die Verlobte machen sich nackig

Freitag, 31. März 2017, 19:22 Uhr

Ich-Darsteller Nico Schwanz präsentierte heute auf der Beauty Messe in Düsseldorf nicht nur seine On/Off/On-Freundin und Frisch-Verlobte Saskia, sondern auch seinen liebevoll rasierten Olalala-Body.

Der 39-Jährige stellte damit mal wieder unter Beweis, dass Herrschaften seines Alters noch lange mithalten können mit jenen Zeitgenossen, die nur halb so alt wie er sind. Wenn sie eben nur auf ihre Figur achten würden. Dass sich der gelernte Glaser, Friseur und „Mr. Model of the World“ 2003 nun auf einer Messe nackig machte, hat indes einen besonderen Grund. Das Pärchen demonstrierte die Wirkungsweise von Selbstbräunungsprodukten mit einer hochsensiblen Sprühpistole, die „eine gleichmäßige und makellose Anwendung“ erlauben. Für Leute, die keine Zeit haben für unkreatives Herumlungern auf der Sonnenbank und trotzdem in Minutenschnelle karrieregeil aussehen wollen, genau das Richtige.

Einziger Nachteil: Beim Aufenthalt in der natürlichen Sonne wird die Verwendung einer Sonnenschutzcreme empfohlen. Ehrlich jetzt? Also doch wieder dieses Herumgeschmiere! Ach nö…

Egal, viel, wichtiger ist das hier: „Saskia hat mir einen wunderschönen Heiratsantrag gemacht„, verriet der Schöne kürzlich gegenüber der Illustrieren ‚Gala‘. „Wir haben noch kein Datum, aber in nächster Zeit werden wir uns das durch den Kopf gehen lassen, wie, wann, wo. Aber dafür werden wir uns erst einmal ein bisschen Zeit lassen“.

Naja, der grandiose Bronzelook (siehe unten) für das Paar, dass sich letztes Jahr mal getrennt hatte, steht ja sicher schon fest, oder? (KT)