Sarah Lombardi bestätigt Beziehung mit Michal T.

Freitag, 31. März 2017, 12:12 Uhr

Sarah Lombardi und der ominöse „Michal T.“ sind ein Paar. Nachdem es immer wieder Gerüchte um den Beziehungsstatus der 24- Jährigen gab, ist es nun offiziell. Jetzt bestätigte die von Medien und Fans arg Gescholtene die Vermutungen.

Sarah und Pietro hatten im Oktober 2016 ihren letzten gemeinsamen TV-Auftritt in der Koch-Show ‚Grill den Henssler‘. Kurz nach der Aufzeichnung wurde bekannt, dass die ehemalige ‚DSDS‘-Teilnehmerin ihrem Mann Pietro monatelang mit ihrer Jugendliebe Michal fremdging. Die Sängerin war jetzt erneut am Set der Kochsendung. „Mir geht’s wirklich gut“, erklärte sie im Interview. „Ich bin froh, dass sich das alles mittlerweile beruhigt hat.“

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Pietro gab es einen Shitstorm nach dem nächsten. Sarah erntete viel Kritik und bekam sogar Morddrohungen. Jeden Tag wurde sie auf Facebook beschimpft. „Das war echt krass“, erklärte sie dazu. Die Kraft, um die schwere Zeit durchzustehen, schöpfte sie aus ihrer Familie. „Man denkt immer, dass ich total selbstbewusst bin, aber das bin ich nicht“, so Sarah. Durch die letzten Ereignisse sei sie aber stärker geworden. „Egal, was jetzt noch kommt: So ein dickes Fell, wie ich es mir jetzt zugelegt habe, damit bin ich echt für alles gewappnet. Das hat mich auf jeden Fall gestärkt“, meinte sie.





Nur der gemeinsame Sohn Alessio verbinde sie noch mit Pietro. Ein Liebes-Comeback wird es nicht geben, da die hübsche Brünette nun offiziell wieder vergeben ist. „Wir sind zusammen, hat man in der Grundschule gesagt. Ich lasse es auf mich zukommen, aber ja man könnte sagen, wir sind zusammen“, verriet sie im Gespräch mit ‚t-online.de‘. Pietro hingegen ist immer noch seit der Trennung vor fünf Monaten Single. Die Tatsache, dass seine Frau bereits wieder vergeben ist, störe ihn aber nicht. „Sarah hat einen Neuen und das ist auch gut so“, postet der Sänger gestern (30. März) auf Facebook.