Victoria Beckham beim "Carpool Karaoke": Sie lacht und singt!

Freitag, 31. März 2017, 12:49 Uhr

Victoria Beckham holt ihre Spice Girls-Dance Moves noch mal raus.In einer neuen Episode von ‚Carpool Karaoke‘ überraschen Showmaster James Corden und die Fashion-Designerin die Zuschauer mit etwas ganz Verrücktem.

Foto: Youtube/The Late Late Show with James Corden

„Victoria und ich haben die verrückteste Gemeinsamkeit“, erzählte James, bevor der Clip am Donnerstag (30. März) veröffentlicht wurde. „Wir sind beide riesige Fans des 80er-Jahre-Filmes ‚Mannequin‘.“ Er kündigte dann scherzend an, dass er gemeinsam mit der 41-Jährigen einen Remake des Streifens machen wolle.

Auch einen „Trailer“ gibt es zu dieser ganz speziellen Version des Films: Während der Rest der Welt nur sieht, wie James mit einer Kleiderpuppe tanzt, wird für ihn die Puppe lebendig. Die lebende Version des Mannequin wird von Victoria dargestellt. Als das Paar gemeinsam tanzt, hört man die Trailer-Stimme aus dem Off sagen: „Die Welt konnte ihre Liebe nicht verstehen, wirklich nicht verstehen… Nein im Ernst, sie haben es nicht kapiert. Aber ihre Liebe war nicht für diese Welt gemacht.“

Nachdem Victoria dem Schauspieler und Moderator erklärt, dass sie sich einsam fühlt und mit „ihresgleichen“ zusammen sein will, will er sie nach Hause bringen. Er klemmt sich die Puppe unter den Arm und rennt zum Parkplatz. Im Auto tanzt und singt das Paar dann zu ‚Spice Up Your Life‘. Die verwirrten Blicke der anderen Autofahrer, die natürlich nur James tanzen und singen sehen, stören den Moderator wenig. Am Ende bringt er seine geliebte Kleiderpuppe zu „ihresgleichen“ und sie feiern eine kleine Schaufenster-Party vor einem ‚Target‘-Laden. Ende gut, alles gut…