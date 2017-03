Victoria Beckham und Mel B: Zickereien nach „Carpool Karaoke“-Auftritt?

Freitag, 31. März 2017, 20:51 Uhr

Zwischen den einstigen Spice-Girls-Kolleginnen Victoria Beckham (42) und Mel B (aka Melanie Brown, 41) soll anscheinend dicke Luft herrschen. Der angebliche Grund laut dem Klatschblatt ‚The Sun’: der ‚Carpool Karaoke’-Auftritt von Miss Beckham bei Moderator James Corden (38), bei dem sie Songs der Girlband performte.

Offenbar soll Mel B nun „wütend“ auf die Fashion-Designerin sein, weil sie „das alte Material der Mädchen dafür benutze, ihre eigene Karriere zu promoten.“ Und das, obwohl die Gattin von Ex-Fußballstar David Beckham (41) laut Medienberichten angeblich eine Spice-Girls-Reunion durch die Androhung einer Klage verhindere. Demnach wolle sie anscheinend rechtliche Schritte einleiten, sollte die restliche Truppe ohne sie (Victoria Beckham hatte es ausdrücklich abgelehnt, bei einem eventuellen Comeback mitzumachen) ihre alten Hits performe.

Jetzt bereite sich aber offenbar Mel B ihrerseits darauf vor, gegen ihre Ex-Kollegin „in den Ring zu steigen“, sollte diese nämlich (wie anscheinend geplant) Spice-Girls-Songs in ihrer Werbekampagne für die Supermarkt-Kette ‚Target’ benutzen.

Die Kampagne gehe anscheinend mit der ersten ‚High Street’-Modelinie der 42-Jährigen einher. Die von ihrem Gatten Stephen Belafonte (41) getrennte Sängerin sei derzeit verärgert, weil „Victoria plötzlich ihre Spice-Girls-Vergangenheit akzeptiert, nach Jahren, in denen sie versuchte, sich von der Band zu distanzieren.“ Mel B selbst hatte sich „eine sehr lukrative Reunions-Tour“ sehnlichst gewünscht, um ihre Musik mit ihren Millionen von Fans zu feiern. Als aber Victoria Beckham nicht mitmachen wollte, bröckelte die Idee und das Ganze hätte wieder verworfen werden müssen.

Deshalb sei es jetzt „unfair“, dass die Fashion-Designerin die Musik dafür benutze, Promo für sich selbst zu machen, so ihre einstige Kollegin. In einem TV-Interview letzten Oktober hatte die Mama von Brooklyn Beckham (18) ihren Ex-Spice-Girls-„Freundinnen“ noch (etwas verhalten) Glück für eine Reunion gewünscht. Da erklärte sie: „Natürlich, als eine neue Gruppe wünsche ich es ihnen.“ Sie ergänzte jedoch: „Ich denke aber, dass sie ihr eigenes Material singen sollten, weil was wir in den Spice Girls gemacht haben, so besonders war.

Wenn sie Spice-Girls-Songs singen würden, glaube ich, dass ich ein wenig traurig wäre.“ Es scheint demnach ganz so, als ob zwischen den beiden Damen noch einiges zu klären wäre…(CS)