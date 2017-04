Alex Rodríguez über Jennifer Lopez: "Wir haben eine tolle Zeit zusammen"

Samstag, 01. April 2017, 13:35 Uhr

Läuft da was oder nicht? Seit drei Wochen tratscht die US-Presse über eine angebliche Romanze zwischen Jennifer Lopez (47) und Alex Rodriguez, der mit seinen Frauengeschichten des öfteren schlagzeilte. Jetzt schwärmte der Baseballer jedenfalls überraschenderweise öffentlich von seiner Neuen.

Foto: Drew Altizer/WENN.com

Ist also was dran an der angebliche Romanze zwischen US-Sängerin Jennifer Lopez und dem früheren, sechs Jahre jüngeren Baseball-Star Alex Rodriguez? Der Sportler äußerte sich im US-Fernsehen zu den Spekulationen: Es sei doch „offensichtlich“, sagte Rodriguez am Freitag in der Sendung „The View“ auf die Frage, ob sie miteinander ausgehen würden. „Wir haben eine großartige Zeit zusammen.“ Der Sportler mit dem Spitznamen „A-Rod“ schwärmte von Lopez, sie sei ein „erstaunliches Mädchen“, sehr klug und zudem eine tolle Mutter.

Lopez hat aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony neunjährige Zwillinge. Rodriguez ist Vater von zwei Töchtern, 2008 wurde seine Ehe mit Cynthia Scurtis geschieden. Der Sportler war zeitweise mit den Schauspielerinnen Cameron Diaz und Kate Hudson liiert. Auch eine Liason mit Popdiva Madonna wurde ihm nachgesagt. Auch soll er mit US-amerikanische Unternehmerin Anne Wojcicki zusammen gewesen sein. Die ist Ex von Google-Gründer Sergej Brin … (dpa)