Cara Delevingne: Mamis Augenbrauen-Ratschlag

Samstag, 01. April 2017, 19:29 Uhr

Cara Delevingnes Mutter gab ihrer berühmten Tochter den Ratschlag, nie ihre Augenbrauen zu zupfen. Heute sind die kräftigen Augenbrauen von Cara das Markenzeichen der 24-Jährigen. Mama Delevinge hatte also nicht ganz unrecht mit ihrem Ratschlag.

„Der beste Beauty-Tipp, den mir meine Mutter gab, war, dass ich meine Augenbrauen nicht zupfen zoll„, verriet die Laufsteg-Ikone gegenüber ‚Elle‘. Generell scheinen die aussagestarken Augenbrauen ein Gen in der ganzen Familie zu sein. „Alle Frauen in meiner Familie haben wirklich große Augenbrauen. Als Kind waren mir meine Augenbrauen egal, aber später habe ich gelernt, meine Augenbrauen zu akzeptieren, so wie man es sollte. Jetzt halte ich sie in Schach.“ Die Darstellerin habe lernen müssen, ihre Augenbrauen als ihr Kapital zu sehen. Jetzt verwende das Laufsteg-Wunder nur ‚Rimmels‘ Augenbraunstift ‚This Way‘, um seine Augenbrauen zu akzentuieren.

Die ‚Valerian‘-Darstellerin ist bereits seit April letzten Jahres das Gesicht der Kosmetik-Marke. Einen weiteren Schönheitstipp gab die Großmutter von Cara, Dame Joan Collins, ihrer Enkelin mit auf den Weg. „[Sie] hat mir geraten, mein Gesicht immer aus der Sonne zu halten“, berichtet die Modelschönheit. Sie solle ihr Gesicht vor den UV-Strahlen schützen.