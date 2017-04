Maria Voskania: Helene Fischers Background-Sternchen ganz oben

Samstag, 01. April 2017, 17:36 Uhr

Der Druck wächst, die Nerven liegen blank: Die große Entscheidung des diesjährigen sogenannten Recalls von DSDS, findet auf der Heliplattform des Burj Al Arab statt. Das Burj Al Arab ist eines der luxuriösesten und teuersten Hotels der Welt. Mit einer Höhe von 321 Metern ist es das vierthöchste Hotelgebäude der Welt und ein Wahrzeichen der Stadt Dubai.

Maria Voskania und Alexander Jahnke entspannen sich vor dem Finale des Recalls im Pool. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Hier in schwindelerregender Höhe müssen die Kandidaten die letzte Herausforderung in Dubai bestehen. Wer darf vielleicht in die Liveshows am 8. April, 20.15 Uhr einziehen und wer muss den Traum vom „Superstar“ begraben? Eine von denen, die zumindest auf dem Dach des Hotel-Wolkenkratzers ganz oben angekommen ist, ist Maria Voskania (29), Studentin und Sängerin aus Würzburg und einst Background-Sängerin bei Schlagerkönigin Helene Fischer.

Sie tritt mit Alexander Jahnke (29), Groß- und Außenhandelskaufmann aus Hannover, zu einem der Duette an: „Halt dich an mir fest“ von Revolverheld feat. Marta Jandová“

Für Schlager-Sternchen Maria, die als einer der Favoritinnen der Castinghshow 2017 gilt, stellt der deutsche Pop-Song allerdings eine echte Herausforderung dar. „Der Refrain bei mir ist quietschig, ist einfach nicht mein Ding“, erklärt sie unter Tränen beim Vocalcoaching.





Duett-Partner Alexander hat da allerdings vollster Verständnis: „Hör auf zu weinen, sonst muss ich auch gleich noch weinen. Das ist das letzte Set und du willst abliefern, willst in die Live-Shows. Klar, da kommen alle Emotionen jetzt raus. Egal wie es jetzt ausgeht, dieser letzte Auftritt hier wird für mich wahnsinnig emotional.“

Haben die beiden, wenn es vor der Jury drauf ankommt, ihre Emotionen im Griff und können einen perfekten Auftritt abliefern?

Maria Voskania. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

