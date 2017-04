Paris Hilton schwärmt von ihrem neusten Lover

Samstag, 01. April 2017, 10:26 Uhr

Paris Hilton ist der Meinung, dass ihr aktueller Freund perfekt für sie wäre. Die 36-jährige DJane ist erst seit Kurzem mit dem 31-jährigen Schauspieler Chris Zylka zusammen, allerdings waren die beiden bereits sechs Jahre befreundet.

Paris Hilton mit Paparazzi-Schutzbrille und Lover Chris Zylkas. Foto: WENN.com

Paris ist sich sicher, dass er „der Eine“ ist.?E! News? erzählt sie: „Ich war mir noch in meinem Leben so sicher. Er ist in jeder Hinsicht unglaublich. Wir sind schon seit langer Zeit Freunde. Erst in den letzten Monaten ist mehr draus entstanden. Es macht mich extrem glücklich.“ Weiter fügt sie hinzu: „Ich fühle mich mit ihm sicher und er ist einfach sehr besonders. Wir sind beste Freunde und wir verbringen jede Minute zusammen. Er ist einfach perfekt für mich.“ Nachdem sie im letzten Jahr Tante geworden war, als ihre Schwester Nicky ihr erstes Kind geboren hatte, möchte Paris jetzt selbst Kinder bekommen.

Sie sagt: „Bevor ich meine Nichte [Lily Rothschild] traf, habe ich mich nur um mein Business und meine Marke gekümmert und bin nur gereist. Ich habe gedacht, dass ich niemals Zeit für Kinder hätte. Aber nachdem ich meine Nichte getroffen habe und ich gerade so glücklich bin in meinem Leben kann ich nicht abwarten, eines Tages ein Baby zu haben. Ich meine, das ist der Sinn des Lebens, eine eigene Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen.“

Über ihre Nichte erzählt sie: „Ich bin süchtig nach ihr, sie ist ein wunderschöner kleiner Engel. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, ist sie noch hübscher geworden. Bald wird sie laufen. Es ist toll, die ganze Liebe zu sehen, die meine Schwester und ihr Mann erfahren, ich bin so glücklich für sie.“