Best Dress of the Day (465): Jessica Alba zeigt sich Casual

Sonntag, 02. April 2017, 18:24 Uhr

Bei einem Fashion-Event am Samstag in Los Angeles zeigte sich Model und Schauspielerin Jessica Alba in einem schicken Casual-Outfit vor den Fotografen.

Die 35-Jährige erschien in einer modernen Kombination, bestehend aus einer trendy Jeans in Blau und einer weißen, lockeren Bluse mit dezentem Muster. Ein typischer Frühlings-Look, der Frau immer wieder zum Hingucker werden lässt. Die richtigen Accessoires verleihen dem Ensemble die extravagante und individuelle Note. Jessica setzte auf einen breiten Gürtel in Braun und die dazu passende Umhängetasche.

Auch die Schuhe der „Sin City“-Darstellerin sorgten für Aufsehen. Die stylishen Begleiter bestachen mit schickem Streifenmuster und femininen Riemchen. Außerdem entschied sich Alba für goldenen Schmuck und trug ihre braune Mähne teilweise locker zurück gesteckt.

Wir sind von Jessicas Styling begeistert und küren ihren Look zum schönsten Outfit des Tages! (HA)