Dax Shepard will "Ein Duke kommt selten allein" neu machen

Sonntag, 02. April 2017, 15:10 Uhr

Dax Shepard möchte die Actionkomödie neuverfilmen. Zwar führte der 42-jährige Filmemacher erst vor kurzem noch bei der Actionkomödie ‘Chips’ Regie, doch nun verriet er bereits sein neuestes Vorhaben.

Foto: Hugh Dillon/WENN.com

„Ich suche immer nach etwas, bei dem der Motorsport mit Komödie verschmilzt. Ich würde ‘Ein Duke kommt selten allein’ oder ‘Starsky and Hutch’ neuverfilmen. Ich würde an allem arbeiten, das mit Autos und Komödien zu tun hat.“ Vor der Arbeit an dem Drehbuch, habe sich Dax besonders von ‘Lethal Weapon’ inspirieren lassen, wie er nun dem ‘Total Film’-Magazin verriet: „Ich habe mich mit dem Drehbuchautor des Films getroffen, nachdem ich unser Buch bereits fertig hatte. Und er meinte, dass es völlig unterschiedliche Filme seien und ‘CHiPS’ nicht halb so düster wie sein Film sei.“

Dax’ Frau Kristen Bell, die ebenfalls in der Action-Komödie mitspielt, hatte erst vor wenigen Tagen ihr Streitthema am Set verraten: „Das einzige Thema, weshalb wir uns die ganze Zeit gestritten haben, war, als ich den Badeanzug im Film trug. Ich spielte diese flache, ungezogene, getrennt lebende Frau und ich wollte den Badeanzug weiteraufknöpfen, um meine Brüste zu zeigen, damit sie mehr wie eine Beverly Hills-Hausfrau wirkte. Und Dax schrie ‚Das lenkt vom Thema ab!‘. Aber ich bekomme nur einmal in meinem Leben große Brüste, weil ich stille. Also wollte ich meine großen, wunderschönen Ballon-Brüste auch zeigen.“

Foto: Warner Bros.

Dax Shepard und Michael Peña („Der Marsianer“ – Rettet Mark Watney“) übernahmen für Warner Bros. Pictures die Hauptrollen in der Action-Komödie „CHiPs“. Shepard selbst inszeniert sein Drehbuch in Anlehnung an die beliebte TV-Serie der 1970er-Jahre, die Rick Rosner konzipiert hat.

Der Film kommt am 20. April in die Kinos.