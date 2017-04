Lilly Becker mit Sohnematz Amadeus im Legoland

Sonntag, 02. April 2017, 10:46 Uhr

Saisoneröffnung 2017: Am gestrigen Samstag startete Legoland Deutschland Resort im bayrischen Günzburg mit einer spektakulären Neuheit in die Saison: Stargast Lilly Becker (40) und ihr süßer Sohn Amadeus eröffneten nämlich die Lego Ninjago World. Es war einer der ganz seltenen öffentlichen Auftritt der beiden.

Foto: Legoland Deutschland Resort

Nach dem offiziellen Part machten sich die Gattin von Boris Becker mit dem gemeinsamen siebenjährigen Sohn auf zu einer

ausgedehnten Erkundungstour durch die Lego Ninjago World und testeten alle Ninja- Trainingsstationen auf Herz und Nieren. Besonders angetan zeigten sich Mutter und Sohn von Lego Ninjago The Ride, dem Herzstück des neuen Themenbereichs. Bei diesem 4D-Fahrspaß greifen kleine und große Gäste dank einer innovativen Handgesten-Technologie durch die bloße Bewegung ihrer Hände aktiv ins Geschehen ein und können so etwa Lichtblitze, Feuerbälle oder Eisfontänen auf virtuelle Gegner

schleudern.

„Amadeus und ich sind total begeistert“, so Lilly Beckers Fazit. „Es ist einfach unfassbar, wie realistisch die 3D-Trainingssituationen in Lego Ninja The Ride umgesetzt sind. Nebel und Licht machen die 4D-Illusion perfekt. Hier steckt ganz viel Liebe zum Detail drin. Als plötzlich der böse Schlangenmeister vor uns auftauchte, waren Amadeus und ich wirklich beeindruckt und haben alles gegeben, um ihn mit unseren Ninjakräften zu vertreiben.“

Ein Beitrag geteilt von Boris Becker (@borisbeckerofficial) am 5. Mär 2017 um 16:12 Uhr

Übrigens äußerte sich Boris Becker kürzlich zu den angeblichen vom Boulevard herbeigeschriebenen Krisengerüchten. Der Grund: Das Paar wurde lange nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Er postete ein Foto bei Instagram mit der Göttergattin, Amadeus und zwei Angehörigen aus Lillys Familie. Also alles in Butter? Am 11. April zeigen sich Boris und Lilly jedenfalls um 20.15 Uhr in der neuen VOX-Show „The Story Of My Life“.