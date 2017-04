Olly Murs: "Ich könnte es mir auch mit einer Älteren vorstellen"

Sonntag, 02. April 2017, 12:52 Uhr

Olly Murs ist nach der Trennung von seiner Freundin noch immer am Boden zerstört. Obwohl sich der ‘Troublemaker’-Sänger bereits im September 2015 von seiner 27-jährigen Freundin Francesca getrennt hatte, gab er nun zu, dass er noch immer darunter leide.

„Es ist wirklich schwer, mit einer Trennung klarzukommen. Das kennen wir alle. Es ist nicht schön ein gebrochenes Herz zu haben und meines ist es immer noch.“ Bei seinem Auftritt in der Londoner ‘O2’-World am Freitag (31. März) fügte Olly nach seinem Song ‘Grow Up’ ehrlich hinzu: „Vielleicht muss ich selbst noch erwachsen werden. Während meiner letzten Beziehung wurde mir das öfter gesagt. Ich bin nicht perfekt und das weiß ich auch.“

Mehr zu Olly Murs: Immer noch keine Versöhnung

Schließlich spielte er seinen Song ‘I Need You Now’, von dem er erzählte: „Ehrlich gesagt bin ich single. Den Song habe ich schon vor Jahren gesungen, aber meine damalige Freundin mochte ihn nicht. Aber ich möchte klarstellen, dass das nicht der Trennungsgrund war! So oberflächlich bin ich nicht. Aber der nächste Song handelt von mir, der versucht die perfekte Frau, Mrs Murs, zu finden.“ Erst kürzlich hatte der Brite verraten, nach welchem Typ Frau er suche: „Ich bin eine starke Person und deshalb suche ich auch eine starke Frau. Ich könnte mir auch vorstellen, mit einer älteren Frau auszugehen. Da gibt es kein Limit. Es ist wichtig, eine tolle Zeit zu verbringen und die Chemie zu genießen.“