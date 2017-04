Videohit: Oma und Opa Ehrentraut tanzen und 61 Millionen schauen zu

Sonntag, 02. April 2017, 19:55 Uhr

Nellia (64) und Dietmar Ehrentraut (70) aus dem Provinznest Durmersheim in Baden-Württemberg sind echte Facebook-Stars.

Dietmar und Nellia Ehrentraut tanzen am 01.04.2017 in ihrer Wohnung in Durmersheim einen Boogie-Woogie. Foto: Uli Deck/dpa

Das mobsfidele Rentner-Ehepaar fegten Mitte März bei einem Tanzwettbewerb mit einem zünftigen Rock’n Roll übers Parkett und einer der Anwesenden nahm die Spaß-Performance mit dem Handy auf. Der Clip landete im Netz, wurde schnell ein viraler Hit und bis heute fast 62 Millionen mal gesehen und weit über 1,6 Millionen mal geteilt. Ihr Kommentar laut ‚Bild’-Zeitung: „Wir sind ganz platt, was das Video ausgelöst hat.“

Selbstverständlich sind die gebürtigen Österreicher tänzerisch vorbelastet. Sie gewannen mehrere Amateur-Wettbewerbe im Boogie Woogie, darunter viermal die österreichische Meisterschaft (1994,96 und 97) und 1995 die deutsche Meisterschaft. Nun gab es also bei dem Tanzabend in Landshut am 14. März den Pokal beim „1. Veteranenturnier“…

„Über 30 Jahre sind wir leidenschaftliche Tänzer und Liebhaber der 40er/50er Jahre. Schon immer hegten wir eine Leidenschaft für diese Jahrzehnte“, schreiben die beiden auf ihrer putzig anachronistischen Webseite. Weiter heißt es da: „Alte Filme, Mode, Autos, Musik und vor allem das Tanzen machen uns diese Zeit zugänglicher! Unsere ganze Freizeit wird vom Flair dieser Zeit begleitet – auf Flohmärkten erstandene Accessoires und Möbelstücke schmücken unsere Wohnung, ‚Originalklamotten‘ werden liebevoll restauriert oder nachgenäht und und und…“

Von soviel Leidenschaft müssen wir gleich mal unseren Omas und Opas berichten… (PV)