Rob Kardashian wieder zurück zu Blac Chyna?

Sonntag, 02. April 2017, 8:50 Uhr

Rob Kardashian und Blac Chyna zeigen sich wieder zusammen auf Snapchat. Der 30-Jährige und seine zwei Jahre jüngere Verlobte veröffentlichten am Samstag (1. April) ganz überraschend mehrere Snapchat-Videos, in denen zu sehen ist, wie der ‚Keeping Up With the Kardashians’-Star seine schöne Freundin immer wieder küsst und zärtlich umarmt.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

In einem ihrer Posts schrieb die zweifache Mutter ‘Dreams Daddy’ als Anspielung auf die 4 Monate alte Tochter des Paares. Die Website ‘Us Weekly’ hatte erst vergangenen Monat mitgeteilt, dass die ‘Rob & Chyna’-Stars die Dreharbeiten der zweiten Staffel ihrer Sendung unterbrochen haben und immer noch getrennt leben würden. Die zweifache Mutter hatte vor kurzem erst über ihre On-Off-Beziehung gesagt: „Ich weiß, dass nicht alles perfekt sein wird. Aber ich weiß auch, dass wir einander lieben und füreinander kämpfen. Die Leute, mit denen wir uns umgeben, erden uns. Es macht alles viel einfacher.“

Deshalb sei der wichtigste Faktor ihrer Beziehung auch Tochter Dream: „Wir betrachten also das größere Bild. Wir haben ein anderes menschliches Wesen, das zu uns aufblickt, also müssen wir sicherstellen, dass auf sie aufgepasst wird.“ Auch für Rob hatte sie in dem Interview mit ‘Cosmopolitan’ nur positive Worte: „Er ist ein wundervoller Vater. Ich denke, das kommt daher, weil er so einen tollen Vater hatte.“