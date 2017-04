"Die Mumie" mit Tom Cruise: Neuer Trailer

Montag, 03. April 2017, 11:23 Uhr

Es gibt einen neuen Trailer zu ‚Die Mumie‘. Der Film, der am 9. Juni in die Kinos kommen soll, macht mit weiter kleinen Filmschnipseln auf sich aufmerksam. Der nun veröffentlichte Trailer gibt weitere kleine Details preis.

Foto: Universal Pictures

Man sieht wie die Mumie Prinzessin Ahmanet, die von Sofia Boutella gespielt wird, unfreiwillig auf die moderne Welt losgelassen wird, weil Nick Morton einen Fehler begeht. Dieser wird gespielt von Tom Cruise. Daneben reihen sich noch Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B Vance und Russell Crowe in die Starbesetzung des Remakes mit ein.

In der offiziellen Inhaltsangabe des Streifens heißt es: „In der Wüste Ägyptens Erwacht etwas Uraltes und Böses: Einst wurde eine mächtige Königin (Sofia Boutella) zu Unrecht ihrer Bestimmung beraubt und von ihren Neidern aus dem Weg geschafft.“

„Man mumifizierte ihren Leichnam und begrub ihn unter einer meterdicken Sandschicht in einer Gruft. Nun ist die Mumie erwacht und bahnt sich ihren Weg aus ihrem düsteren Grab hinein in unsere Welt, in der sich ihr Nick Morton (Tom Cruise) entgegenstellen muss, um Unheil von der gesamten Menschheit fernzuhalten. Denn über die Jahrhunderte hinweg hat sich in der Mumie unermessliche Wut und Bosheit angestaut – und der Durst nach Rache…“

Der Originalfilm ‚Die Mumie‘ wurde 1999 veröffentlicht und mit ‚Die Mumie kehrt zurück‘ folgte 2001 der zweite Teil. 2002 kam dann das Spin-Off ‚The Scorpion King‘ in die Kinos, in dem Dwayne “The Rock” Johnson die Hauptrolle übernahm.