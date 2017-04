Ed Sheeran: Es kommen noch mehr neue Songs!

Montag, 03. April 2017, 12:45 Uhr

Ed Sheeran möchte im Laufe dieses Jahres noch weitere Songs veröffentlichen.Der Sänger trat erst vor kurzem zurück ins Rampenlicht, nachdem er sich ein Jahr lang eine Auszeit genommen hatte. Doch er wäre nicht Ed Sheeran, wenn er nicht gleich mit einem Chartstürmer-Album zurückgekehrt wäre.

In diesem Jahr hieß die Platte ‚Divide‘ und brachte wieder einmal eine Reihe von Mega-Hits mit sich. Wie Ed nun jedoch ‚The Sun‘ verriet, soll das nicht alles gewesen sein: „Wir haben in Ghana einen Haufen Songs geschrieben, von denen nur einer auf dem Album ist. Es werden noch einige herauskommen. Einen Track habe ich mit Fuse und R2Bees geschrieben.“ Ed hatte Ghana im Juni 2016 besucht, um musikalische Inspirationen für seine neue Platte, die im März erschienen war, zu finden. Auch in Zukunft werden wir also weiter viel von dem sympathischen Rotschopf hören.

Erst kürzlich hatte der 26-Jährige verkündet, dass er sich vorstellen könnte, bald in das Filmbusiness zu wechseln: „Ich würde gerne einen Film drehen, bei dem ich mitspiele und für den ich den Soundtrack schreibe. Ich denke an einen Streifen wie ‚Notting Hill‘ zum Beispiel. Oder ein Mix aus ‚Notting Hill‘ und ‚Once‘ wäre sicher ein guter Start. Sollte ich den Soundtrack schreiben, wäre es sicher kein ganzes Album, aber auf jeden Fall einige Songs.“

Zudem habe der ‚Shape of You‘-Interpret bereits genaue Pläne für seinen künstlerischen Ausflug in die Filmwelt: „Ich führe schon Gespräche mit einem Regisseur, den ich sehr schätze und wir werden langsam, aber sicher etwas zusammen machen. Ich möchte den Film mit unbekannten Namen besetzen, wenig ausgeben und einen britischen Streifen drehen.“