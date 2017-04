Ed Sheeran mit Glatze geht nach hinten los

Ein als „Aprilscherz“ gemeintes Meme von Popstar Ed Sheeran (26) mit Anspielung auf den psychischen Zusammenbruch von Sängerin Britney Spears (35) 2007 ging gewaltig nach hinten los. Der Initiator war dabei der Fernsehsender ‚BBC 3’.

Dieser wollte zum 1. April offenbar besonders witzig sein und postete: „Breaking News: Ed Sheeran ist voll in die Richtung von Britney 2007 gegangen.“ Dazu wurde ein vermeintlicher Ed Sheeran beim Abrasieren seiner roten Haarpracht präsentiert. Das graue Oberteil zeigte dabei verdächtige Ähnlichkeit mit dem Hoodie, dass die ewige „Pop-Prinzessin“ 2007 bei ihrem öffentlichen „Kahlschlag“ anhatte. Der Post erschien dann auch auf Twitter und Facebook, kam aber bei den Fans so gar nicht lustig an.

The BBC announced that in 2017 they'd be challenging the discrimination and tackling the stigma of mental health.

They tweeted this today pic.twitter.com/t5yfQNso7M

— shane telford. (@MrShaneReaction) April 2, 2017