Internet-Hit: Das hier ist der dickste Männer-Po der Welt

„OMG, look at her butt“, sang Nicki Minaj (34) vor genau zwei Jahren in ihrem Hit „Anaconda“. Aber Nicki, dein Allerwertester wurde soeben vom Thron gestoßen. Dieser junge Mann aus Brasilien hat eine Kiste, da kann sogar Jennifer Lopez (47) einpacken! Das Video ist in nur wenigen Stunden zum viralen Hit geworden.

Der Mann mit der Handykamera konnte seinen Augen nicht glauben, als er diese Kurven sah. Das wohlgeformte Hinterteil eines anderen Strandbesuchers brachte ihn völlig aus der Fassung. Er filmt einen Mann, der einen Po hat, wie Nicki Minaj, Iggy Azalea (26) oder Kim Kardashian (36) zusammen. Nur ist er eben ein Typ und keine Lady.

Das Netz feiert bzw. lacht bereits laut über „Mr. Man-Booty“. Und alle fragen sich natürlich, ob die Kiste von dem Typen echt ist oder, ob da jemand bei Beauty-Doktor nachhelfen ließ? Po-Implante sind inzwischen auch bei Männern super angesagt und kein Einzelfall mehr. Aber um es mit den Worten von Xavier Naidoo (45) zu sagen: „Das hat die Welt noch nicht gesehen“. (LK)