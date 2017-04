Isabell Horn: Das Baby ist da

Montag, 03. April 2017, 8:14 Uhr

Schauspielerin Isabell Horn und ihr Jens sind ganz entzückt. Endlich ist die kleine Prinzessin da. Und wer Patentante wird, weiß Mama auch schon.

Endlich ist ihr kleines Mädchen da. Auf ihren Social Media-Accounts konnten ihre Fans schon die Schwangerschaft der ehemaligen ‚GZSZ‘-Darstellerin mitverfolgen. Nun hat die 33-Jährige das erste Babybild gepostet. „Wir möchten gerne unser größtes Glück mit euch teilen: Am Donnerstagabend hat unser kleines Wunder das Licht der Welt erblickt. Wir sind erfüllt voller Liebe und unendlich dankbar“, schwärmt Isabell auf Instagram. Den Namen der kleinen Prinzessin wollen sie und ihr Partner Jens noch geheim halten. Allerdings hat Isabell ‚Promiflash‘ verraten, dass die Namensfindung wohl gar nicht so einfach war. „Wir haben da zusammen getüftelt, überlegt und Sachen rausgeschrieben. Ich würde mal sagen, mein Freund hat sich womöglich am Ende durchgesetzt.“

Wer Partentante wird, ist aber keine offene Frage mehr. Schon am Anfang ihrer Schwangerschaft zog sie ihre beste Freundin und ‚GZSZ‘-Kollegin Sila Sahin in Betracht und die war da schon ganz heiß auf den Job. „Ich glaube schon, dass ich Patentante werde“, verriet die 31-Jährige ‚Promiflash‘ beim ‚Tribute To Bambi‘ in Berlin. „Und wenn nicht wäre ich ziemlich böse.“