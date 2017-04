Lochis: Neue Single "Sidekick" aus dem Re-Edition-Album

Montag, 03. April 2017, 14:50 Uhr

Ihre Augen Rubine, ein Lächeln aus Diamant und der Swag kommt natürlich aus New York: wer kennt sie nicht, diese eine, unfassbar coole Frau? Auf „Sidekick“ widmen sich die Lochis der Einen, an die weder du noch ich rankommen.

Foto: Delia Baum

Egal, was man unternimmt, man bleibt einfach nur der nette Kumpel, der Nebendarsteller – der „Sidekick“. Das ist letztlich aber gar nicht so tragisch – die Frau hat schließlich ein Herz aus Eis. Die treibende Pop-Nummer ist jedenfalls die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album der beiden Voll-Profi Youtuber, „#zwilling18″, welches am 12. Mai 2017 erscheint.

Darauf sind die 13 Tracks des ersten Albums „#zwilling“, das sich seit über sechs Monaten tapfer in den deutschen Top 100 hält, vereint mit fünf neuen Stücken. Alles Songs, die die Teenie-Zwillinge zwischen Tourbus und Promoterminen geschrieben haben, denn seit dem Release ihres Debütalbums reißt die Erfolgswelle, auf der sie reiten, kaum ab.

Roman und Heiko Lochmann liefern mit „Sidekick“ die Hymne für alle, die immer wieder an dieser einen, tollen Frau verzweifeln und dann erkennen, dass Schönheit und Style letztlich wertlos sind, wenn das Innere nicht stimmt. Dann besser als „Sidekick“ auf die Suche nach der Frau mit Herz begeben, den Beat fühlen und das Leben genießen!

Tourdaten: 13.05. Mainz – Frankfurter Hof / 15.05. Hamburg – Grünspan / 16.05. Köln – Live Music Hall / 17.05. Berlin – Kesselhaus / 18.05. München – Backstage / 19.05. Wien – Ottakringer Brauerei / 20.05. Zürich – Volkshaus

Foto: Delia Baum