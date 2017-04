Mary J. Blige: Song mit Kanye West

Montag, 03. April 2017, 11:06 Uhr

Mary J. Blige hat einen gemeinsamen Song mit Kanye West veröffentlicht.’Love Yourself‘ heißt die neue Single der Musikerin, doch die Fans hören sie in dem Song nicht alleine.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Es ist eine Zusammenarbeit mit Rapper Kanye, die es zeitlich noch gerade so auf Blinges neue Platte schafft. Nur wenige Wochen vor ihrem Album-Release gibt es den Track nun schon zu hören. Am 28. April soll ihr 13. Studioalbum in die Läden kommen. ‚Strength of a Woman‘ ist der Titel und auch ‚Love Yourself‘ spricht von innerer Stärke. Er verteidigt den Gedanken der Liebe zu sich selbst. Kanye beteiligt sich mit einer kleinen Gast-Zeile an dem Song. „Ich habe mich entschieden, meine Hautfarbe nicht als ein Handycap zu verwenden. Er, ein Designer, Künstler und Produzent und er rappt.“

Auch mit anderen Künstlern wie Quavo von ‚Migo‘, Kaytranada and Missy Elliott hat die Sängerin Features aufgenommen, auf die die Fans schon ganz gespannt sind. Kanye West selbst könnte bald ebenfalls neue Musik veröffentlichen. Einer seiner Partner offenbarte gerade erst, dass es mit ‚Cruel Summer‘ von 2012 noch nicht vorbei gewesen sei. „Es ist zwar immer schwer, alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen, aber wir sind noch nicht fertig damit. Wir haben genug Material, um ein ‚Cruel Winter‘, ‚Cruel Autumn‘ und ‚Cruel Spring‘ heraus zu bringen.“