Naya Rivera und David Spade: Planschspiele im Pool

Montag, 03. April 2017, 15:09 Uhr

‚Glee’-Star Naya Rivera (30) könnte in US-Schauspieler und Comedian David Spade (52) einen neuen Herzensmann gefunden haben. Bilder, die u.a. von ‚Entertainment Tonight’ und der ‚Daily Mail‘ veröffentlicht wurden, zeigen die beiden jedenfalls sehr vertraut beim gemeinsamen Planschen in einem Pool in Waikiki, Hawaii.

Foto: Charlie Steffens/WENN.com

Da wurde dann auch gekichert und sehr viel Körperkontakt gesucht. Schon am 1. April war zuvor von ‚E! News’ über eine angebliche Romanze der beiden etwas ungleichen Schauspieler berichtet worden, die immerhin ein Altersunterschied von 22 Jahren trennt. Einige Fans hielten es da jedoch noch für einen „Aprilscherz“. Den veröffentlichten Bildern nach scheint da aber vielleicht doch mehr zwischen ihnen zu sein. Laut der Angabe eines „Insiders“ gegenüber ‚E! News’ sollen sie dann auch bereits mehrere Wochen miteinander verbandelt sein aber bisher versucht haben, es geheim zu halten.

Medienberichten zufolge hat Naya Rivera im November letzten Jahres die Scheidung von ihrem Noch-Gatten, Schauspieler Ryan Dorsey (33) eingereicht. Die beiden waren zwei Jahre verheiratet und haben den Sohn Josey Hollis (1). David Spade hat eine Tochter (Harper, 8) mit seiner Ex-Freundin, Playmate Jillian Grace (32). (CS)