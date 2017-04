Paul Panzer: Ist das hier seine Hilde?

Montag, 03. April 2017, 18:53 Uhr

Seit mehr als 16 Jahren erzählt uns Comedian Paul Panzer (45) von seiner Frau Hilde, die es seither mit ihm aushält. Eine Frage, die man sich schon öfters gestellt hat: Wer ist sie?

Foto: Patrick Ortel

Ist es womöglich diese Granate, die wir mit Paul Panzer am vergangenen Freitag in der Stadthalle Rostock zusammen im Partnerlook gesehen haben? Nein, es ist eine der beliebtesten Radiomoderatorinnen Deutschlands, Julia Porath (30), die sich für die Veranstaltung in der Stadthalle Rostock extra ein passendes Partneroutfit hat schneidern lassen.

Selbst Paul Panzer war sprachlos als er die „Paris Hilton des deutschen Radios“ erblickte und sagte: „Ich bin begeistert. Das gab’s noch nie – und wird´s wahrscheinlich auch nie wieder geben. Ich bin sprachlos. Vielleicht kannst du dich bei meiner Show nach hinten setzen, sonst vergesse ich meinen Text.“ Die bildhübsche Moderatorin verriet, dass sie sich zwei Blumenhemden in der Größe XXXL bestellt habe und damit zur Schneiderin gefahren ist. Dort habe man schon ein wenig schmunzeln müssen, aber Meisterin Marika Gärtner aus Rostock erfüllte ihr den Wunsch und schneiderte Julia Porath einen kurzen Jumpsuit mit Ausschnitt in genau dem Muster, was Paul Panzer so unverkennbar werden ließ (neben seinem umgekämmten Haupthaar und dem nassen Lispeln).

Foto: Patrick Ortel

Als Paul Panzer und die Radiomoderatorin von Antenne MV sich trennten, träumte der Comedian vor sich hin: “Ich wusste ja gar nicht, was mit dem Stoff alles möglich ist. Wenn man dich so sieht, lässt das viele Wünsche offen. Ich denk da an Badeanzüge, Unterwäsche, hohe Kniestrümpfe, Krankenschwester-Outfit…“. Ob sich dieser Traum von Paul Panzer demnächst erfüllen wird, werden wir in der Zukunft sehen. (LB)