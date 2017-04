Teenieschwarm Lukas Rieger mit neuem Video "Side by Side"

Montag, 03. April 2017, 16:48 Uhr

Lukas Rieger ist viel mehr als eine Youtube-Sensation und hat bereits bewiesen, dass seine Popsongs auch live wunderbar funktionieren. Der 17-jährige Sänger wird von seinen Fans geliebt und bereits seine erste, restlos ausverkaufte Tour war ein wahrer Triumphzug.

Im April geht der junge Mann, der sich gerne als die deutsche Antwort auf Justin Bieber gehen wird und bei dem die Mädchen reihenweise in Ohnmacht fallen, für fünf Shows auf Tour und hat – passend dazu – gerade seine neue Single „Side by Side“ mit einem fantastischen Video veröffentlicht!

Sein Debütalbum „Compass“ vom letzten Herbst wurde in Los Angeles aufgenommen und von den Produzenten von Superstars wie Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown und Selena Gomez produziert. Der großartige neue Clip zu „Side By Side“ wurde in den legendären Babelsberger Filmstudios gedreht.

Die aktuellen Tourdaten (fast ausverkauft!):

07.04. Dortmund – FZW

08.04. Köln – Live Music Hall

09.04. München – Muffathalle

10.04. Frankfurt – Batschkapp

11.04. Hamburg – Docks