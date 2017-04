Zayn Malik & Nicki Minaj: Neues Traumduo?

Montag, 03. April 2017, 17:44 Uhr

Zayn Malik (24) arbeitet nach dem Ausstieg von One Direction bekanntlich hart an seiner Solokarriere und konnte schon so einige Hitsingles abliefern, darunter auch der Titelsong zum zweiten Teil der ‚Fifty Shades of Grey‘- Reihe mit US-Kollegin Taylor Swift.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Doch mit wem er jetzt zusammen kollaboriert wäre für so viele Fans ein Traum! Wenn man den Gerüchten glauben mag ist es Nicki Minaj! Aktuellen Spekulationen zufolge soll der 24 Jährige mit Nicki Minaj einen Song aufgenommen haben. Wie der britische Radiosender Capital FM auf seiner Internetseite (wohlgemerkt VOR dem 1. April-Scherztag!) dokumentierte, gäbe es einen Song von den beiden, jedoch sei der Titel noch unbekannt und als „angekündigt“ vermerkt worden.

Laut ‚Digital Spy‘ haben einige Fans den Track angeblich auf einer Party schon gehört und twitterten sofort: “ Sie haben Zayn’s neuen Song mit der verdammten Nicki Minaj gespielt.“ Wir sind gespannt wann wir den neuen Song hören können, nachdem der Freund von Gigi Hadid in der vergangenen Woche schon seine neueste Kollaboration mit PARTYNEXTDOOR “ Still Got Time” veröffentlichte, werden wir den Track mit Miss Minaj sicherlich ganz bald hören können. Wenn es ihn denn wirklich gibt. (LB)