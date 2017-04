Zoe Saldana: Mädchen-Klamotten für ihre Jungs

Montag, 03. April 2017, 14:20 Uhr

Zoe Saldana mag es, wenn ihre Kinder Leggings tragen. Auch wenn die 38-jährige Schauspielerin nicht gerade streng ist, was den Kleidungsstil ihrer zweijährigen Zwillinge Bowie und Cy betrifft, lässt sie es sich nicht nehmen, in der Mädchen-Abteilung für ihre kleinen Jungs einzukaufen.

Von der Kleiderwahl ihres Nachwuchses berichtet die brünette Schönheit, die im Februar Sohn Zen auf die Welt brachte, gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Sie suchen sich selbst aus, was sie anziehen wollen. Mein Mann und ich halten uns aber nicht an die getrennten Abteilungen. Ob Sie es glauben oder nicht – wir ziehen ihnen auch gerne Leggings an. Wenn wir etwas nicht finden, was wir brauchen, dann gehen wir einfach in die Mädchen-Abteilung. Wir mögen es, wenn unsere Jungs Pastell oder Knall-Pink tragen. Ich denke, es startet ziemlich früh, dass man sich von Farben angezogen fühlt. Die Abteilungen der Jungen sind aber oft grau und dunkel. Deshalb rutschen wir immer wieder rüber in die Mädchen-Abteilung und haben da unseren Spaß.“

Doch auch ihre Söhne hätten daran bereits Gefallen gefunden: „Ihr Beitrag begann bei den Schuhen. Sie haben verschiedene glitzernde und pinke Turnschuhe. Wir suchen ihnen immer wieder die maskulinen Treter heraus, aber die mögen sie nicht. Sie wollen Glitzer und Pink und das gefällt uns.“