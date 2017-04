Alexander "Honey" Keen hat eine neue Freundin?

Dienstag, 04. April 2017, 11:18 Uhr

Honey hat sich im Urlaub mit einer unbekannten Blondine gezeigt – wer hätte das gedacht? Nur drei Monate nach seinem Ausflug ins ‘Dschungelcamp’ hat der TV-Star angeblich eine neue Freundin gefunden.

Honey mit Kollegin Nadja „Naddel“ abd el Farrag. Foto: AEDT/WENN.com

Und es handelt sich dabei nicht um Gina-Lisa Lohfink! Nachdem mehrere Fotos von dem 34-Jährigen neben einer attraktiven Blondine im paradiesischen Süden aufgetaucht waren, will ‘Promiflash’ nun wissen, dass es sich dabei um seine neue feste Freundin handelt. So soll das Management des dunkelhaarigen Schönlings bestätigt haben: „Die Unbekannte Dame an der Seite von Alexander Keen ist seine Freundin. Alexander ist glücklich vergeben.“

Während seines Urlaubs, der ihm von ‘sonnenklar.tv’ spendiert wurde und ihm dabei helfen soll, sich von einem Hexenschuss zu erholen, postete der Ex-Dschungelcamper ein Foto des frischverliebten Paares auf Instagram und schrieb: „Also…im Paradise lässt es sich schon gut aushalten, aber zu zweit ist es einfach am genialsten.“ Auch wenn noch nicht bekannt ist, um wenn es sich genau handelt, ist eindeutig, auf welches Beute-Schema das attraktive Model Wert legt. Auch dieses Mal ist es wieder eine schlanke Blondine mit Model-Figur, genau wie seine Ex-Freundin und ‘Germany’s Next Topmodel’-Gewinnerin Kim Hnizdo.