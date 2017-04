Anna Wintour: "Der Stalin auf Stilettos" ist Oma

Dienstag, 04. April 2017, 20:28 Uhr

Anna Wintour (67), in „Der Teufel trägt Prada“ von Meryl Streep treffend interpretiert, ist nun wohl eine der stylischsten Großmütter auf Erden.

Geht wohl auch mit Sonnenbrille ins Bett: Styling-Päpstin Anna Wintour. Foto: WENN.com

Der Sohn der Chefredakteurin der amerikanischen ‚Vogue‘ schenkte ihr bereits am vergangenen Dienstag ein Enkelkind. Das kleine Mädchen hört auf den schicken Namen Caroline Anne Shaffer. Die Ehefrau von Wintours Sohn Charlie, Elizabeth, postete am Wochenende das erste Bild der Kleinen auf Instagram und verriet, dass die Kleine 2,7 Kilogramm wiegt.

Auf dem Bild trägt das Baby eine Mütze mit einer Schleife. Wintours Tochter Bee Shaffer zeigte sich hocherfreut über ihre Nichte: „Willkommen kleine Caroline und Glückwünsche an Charlie und Elizabeth. Ich freue mich auf viele weitere schicke Hüte.“

Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Shaffer (@lizzyshaff) am 30. Mär 2017 um 10:15 Uhr

Charlie und Elizabeth Shaffer gaben sich im Juni 2014 in New York das Ja-Wort. Auch ihre andere Tochter ist fleißig, so verlobte sich Bee Shaffer mit Francesco Carrozzini. Der wiederum ist der Sohn der verstorbenen Franca Sozzani, die als Chefredakteurin der italienischen ‚Vogue‘ zur Modelegende wurde.

Bee Shaffer möchte in die Theaterindustrie wechseln. Der italienische Regisseur und die Produzentin werden die wohl stylischste Hochzeit des Jahres feiern. „Bee und Francesco sind schon eine Weile zusammen“, erklärte ein Bekannter des Paares im Gespräch mit ‚Page Six‘. Bei der Beerdigung seiner Mutter war es Bee Shaffer, die dem 34-jährigen Italiener Halt gab und ihm nicht von der Seite wich.