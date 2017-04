"King of Queens": Kevin James und Leah Remini - Mini-Reunion als Ehepaar

Dienstag, 04. April 2017, 8:28 Uhr

‘King of Queens’-Stars Kevin James und Leah Remini stehen wieder gemeinsam vor der Kamera. Das legendäre Traumpaar aus der Kult-Serie ‘King of Queens’ steht nach Jahren endlich wieder vor der Kamera.

Foto: Dimitri Halkidis / WENN

Für die TV-Serie ‘Kevin can’t Wait’ drehen Kevin James und Leah Remini erstmals nach einem Jahrzehnt wieder zusammen. Ihre damalige Sitcom wurde neun Jahre lang ausgestrahlt und umfasste 207 Episoden – verteilt auf neun Staffeln. Zwar feiert die beliebte Serie kein Comeback, doch auch die neue hat laut ‘Fox News’ einiges zu bieten.

So postete die 46-jährige Schauspielerin diverse Schnappschüsse vom Set auf ihrem Instagram-Account und schrieb unter eines, das sie und Kevin am Strand zeigte: „Das Foto hat Kevin James‘ wunderbare Frau Steffiana geknipst. Sie sagte: ‚Als Ehefrau bin ich so glücklich, meinen Mann wieder mit seiner TV-Frau vereint zu sehen‘.“

Ein Beitrag geteilt von Leah Remini (@leahremini) am 2. Apr 2017 um 16:50 Uhr

In der Sitcom, die vergangenes Jahr gedreht wurde, spielt Kevin die Rolle des Kevin Gable, der als im Ruhestand lebender Polizist mit Frau und Kindern in New York lebt und sich mit den Problemen eines Hausmanns herumplagen muss. Im Staffel-Finale, das in den USA am 1. Und 8. Mai ausgestrahlt werden soll, wird dann auch Remini zu der Serie dazustoßen und als Polizistin Vanessa Cellucci vorgeben, mit Kevin verheiratet zu sein. Nach zehn Jahren sehen sie die Fans also endlich wieder als Ehepaar!