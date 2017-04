"Liam X": So geil kann neuer deutscher Electro-Soul klingen!

Dienstag, 04. April 2017, 22:53 Uhr

„Natur“ vom Berliner Produzenten Liam x ist ein weiterer Vorbote zum noch unbetitelten Debüt-Album des interessanten Musikers. Der Track ist Nachfolger von „Herbst“, einer schmerzlich treffende Bestandsaufnahme zur Stimmung im Deutschland und Europa.

Foto: Promo

Liam x ist ein Produzent und Sänger aus Berlin. 1990 beginnt seine Reise, die ihn zunächst in die Nähe von Bielefeld führt, wo er aufwächst, Bands gründet und erste Auftritte absolviert. Noch während seiner Schulzeit zieht Liam in die Hauptstadt Berlin und arbeitet in diversen Studios, mit Musikern aus aller Welt. So stolpert er in Sessions mit Künstlern wie Bon Iver, The National und Woodkid, bei denen er Erfahrungen sammelt, die seine musikalische Entwicklung prägen.

Liam beschließt seine Texte auf deutsch zu schreiben, kombiniert sie aber mit einem internationalen Sound, der auch außerhalb von Deutschland Anklang findet. Das Electro-Soul Duo „Honne“ und der Beatmaker „Gold Panda“ aus London nehmen ihn mit auf ihre Tourneen und integrieren Liam in ihre Festival Shows.

Es folgen Konzerte beim Telekom Electronic Beats Festival, Puls Open Air und Enjoy Jazzfestival. 2015 belegt Liam den zweiten Platz bei der Fritz Nacht der Talente und fährt kurz darauf im Rahmen der BR Startrampe auf Deutschland Tournee. Liam gründet ein eigenes Label namens „Lieben Alle“ unter dem er eigene Techno Produktionen veröffentlicht und Künstler unter Vertrag nimmt.

Für sein Solo Projekt „Liam x“ unterschreibt der Wahlberliner bei dem Label „Virgin Records“, unter dem er im Frühjahr 2017 sein Debütalbum veröffentlichen wird.