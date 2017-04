Zac Efron: Muskelprotz-Tour in Dubai

Dienstag, 04. April 2017, 18:55 Uhr

‚Baywatch’-Star Zac Efron (29) gönnte sich letzte Woche in seiner Funktion als Aushängeschild von ‚Hugo’, dem neuen Männerparfüm von Hugo Boss, eine Reise nach Dubai. Der Muskelprotz, der in der ‚Your Time Is Now’-Kampagne der Marke zu sehen ist, musste da bei einem Event aber nicht nur seinen Pflichten als Werbegesicht nachkommen.

Zwischendurch durfte er nämlich auch die (heiße) Natur genießen. Seinen Ausflug in die Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate dokumentierte der 29-Jährige dann auch am Montag (3. April) mit einer Instagram-Story. Der Ex-‚High School Musical’-Herzensbrecher stellte dabei vor allem oberkörperfrei stolz seinen muskulösen Körper zur Schau und präsentierte seinen Wahnsinns-Bizeps (einschließlich schickem Tattoo). Das Sixpack hatte dann aber auch noch seinen großen Auftritt während eines Kamelritts sowie ganz lässig an ein sitzendes Kamel angelehnt.

Never understood the term "Daddy" until I saw photos of Zac Efron in Dubai pic.twitter.com/NZ0GXioDaw — Dayna Esterhuizen (@DaynaEsterhuizn) April 4, 2017

Den coolen Macho-Look machte schließlich ein Turban und eine verspiegelte Sonnenbrille komplett. Es ist nicht wirklich verwunderlich, dass der Schauspieler mit seinem Körper so angibt – schließlich hat er hart genug dafür trainiert, wie er kürzlich verriet. Zudem halte ihn diszipliniertes Training drogenfrei. Gegenüber ‚Men’s Fitness’ erklärte er: „Wenn ich sehr behutsam mit meiner Fitness umgehe und ein Ziel in meinem Kopf habe, hält mich das motiviert und im Gleichgewicht.“ Ab dem 1. Juni ist der Schauspieler zusammen mit (u.a.) Dwayne Johnson (44), Alexandra Daddario (31) und Kelly Rohrbach (27) sowie natürlich seinen dicken Muckis im mit Spannung erwarteten ‚Baywatch’-Remake zu sehen. (CS)