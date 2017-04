„Fast & Furious 8“: Vin Diesel und Charlize Theron in Berlin

Mittwoch, 05. April 2017, 9:09 Uhr

Gestern Abend gab es im Berliner Sony Center die Premiere von „Fast & Furious 8“ – mit einer kleiner Abordnung von Stars: Vin Diesel, Charlize Theron und Regisseur F. Gary Gray waren gekommen. Wir haben die Bilder.

Foto: Universal Pictures/ James Coldrey

Bei Temperaturen um 8 Grad gaben die Abordnung aus Hollywood geduldig Autogramme, Selfies und Interviews. Hauptakteur Vin Diesel kam mit Sonnenbrille, eine grauenhafte Angewohnheit der Hollywoodstars, und setzte diese auch den ganzen Abend nicht ab. So verriet Charlize Theron, eine willkommene Ergänzung der Kino-Serie, der ‚Bild‘-Zeitung etwas mehr über ihre Fahrkünste: „Ich bin natürlich eine gute Autofahrerin. Mit Technik kenne ich mich jetzt nicht in jedem Detail aus, aber ich fahre gerne Auto.“ Gut, wieder was dazugelernt, wenn auch nicht zuviel. Beeindruckend, wie die Lady in ihrem cremefarbenen Kleid der Kälte trotzte.

Unter den Premierengäste waren neben Rapper Farid Bang und einigen Youtube-Stars vor allem reichlich B- und C-Prominente: DSDS-Sieger Luca Hänni, Ex-GZSZ-Star Raul Richter, TV-Sternchen Silva Sahin, Ex-„Bachelor“ Leonard Freier (kam mit seiner Ex-Freundin Lea), Musiker und Pausenclown Evil Jared Hasselhoff und Produzententochter Nina Eichinger.

Foto: Universal Pictures/ O. Walterscheid

„Fast & Furious 7“ bretterte 2015 schneller als jeder andere Film über die magische 1-Milliarde-Dollar-Umsatz-Marke weltweit. Im Sog dieses Superhits folgt jetzt das neueste Kapitel einer der beliebtesten und langlebigsten Kinoreihen aller Zeiten: Und das startet am 12. April 2017 in den deutschen Kinos!

Im achten Teil der Saga von Universal Pictures führt erneut Vin Diesel den legendären Star-Cast um Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky und Kurt Russell ins Rennen. Neben Charlize Theron werden zum ersten Mal auch Scott Eastwood und Oscar Preisträgerin Helen Mirren mit von der Partie sein. Regie führt F. Gary Gray (Straight Outta Compton).

Foto: Universal Pictures/ James Coldrey

Foto: Universal Pictures/ O. Walterscheid

Foto: Universal Pictures/ O. Walterscheid