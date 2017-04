Jared Leto und Johannes Huebl sind die bestgekleideten Männer 2017

Mittwoch, 05. April 2017, 11:44 Uhr

Für die morgen erscheinende Mai-Ausgabe des Stil-Magazins ‚GQ Gentlemen’s Quarterly‘ hat die Redaktion in zehn Kategorien die bestgekleideten Männer der Welt gewählt und entschieden: Sahneschnittchen Jared Leto ist der stylischste Mann 2017. Unter den Deutschen belegt Model Johannes Huebl vor Schauspieler Michael Fassbender den ersten Platz.

Foto: Charlie Steffens/WENN.com

„Authentizität ist immer spannend, die fällt auf“, sagte Jared Leto im Interview mit ‚GQ‘ Seine Inspirationsquellen sind Größen wie Michael Jackson, Andy Warhol oder Steve Jobs. Dabei gehört der Schauspieler mittlerweile selbst zu den Stilikonen unserer Zeit und wurde deshalb von GQ zum bestangezogenen Mann der Welt gekürt. GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf begründet die Wahl: „Jared Letos Stil ist absolut einzigartig, er ist bedingungslos inspirierend: kein anderer Star widmet sich mit solcher Leidenschaft dem Thema Fashion. Leto experimentiert mit den Stilen, feilt permanent an seinem Look. Ein Mann, der die Mode wirklich liebt.“

Platz zwei und drei belegen Designer Tom Ford und Schauspieler Eddie Redmayne. Außerdem dürfen sich Schauspieler und Oscarpreisträger Mahershala Ali (Platz 8), Tennisspieler Roger Federer (Platz 24), Model Tim Schuhmacher (Platz 39) und Musiker Elton John (Platz 50) zu den bestgekleideten Männern zählen.

Model Johannes Huebl ist bestangezogener Deutscher. „Stil ist eine Einstellung, eine Haltung, die sich nicht nur in der Auswahl aus dem Angebot von Mode zeigt, sondern als ein Ausdruck der Persönlichkeit, die man entwickelt“, verrät Model Johannes Huebl im Interview mit GQ. Die Redaktion wählte den 39-Jährigen auf Platz eins der bestgekleideten Männer Deutschlands. „Er macht klassischen Stil wieder spannend! Mit seinem stilsicheren Auftreten hat er sich über die Jahre eine großartige Karriere aufgebaut, nicht nur in Deutschland – sondern international“, begründet GQ Chefredakteur Tom Junkersdorf die Wahl.

Für ihre Stilsicherheit ebenfalls unter die bestgekleideten deutschen Männer gewählt wurden Schauspieler Michael Fassbender (Platz 2), Modedesigner Karl Lagerfeld (Platz 5), Künstler Sandro Kopp (Platz 6) und Stylist und Influencer Marc Goehring (Platz 10).

Foto: GQ/Conde Nast

In diesem Jahr wählte GQ außerdem die Top Ten der Best Dressed-Männer in den Kategorien Sport, Influencer, Kultur, Musik, Jetset, Politik und Medien Deutschland. Die ersten Plätze belegten Fußballer David Beckham (Sport), Model David Gandy (Influencer), Model Sang Woo Kim (Kultur), Rapper Drake (Musik), Unternehmer Lapo Elkann (Jetset), Kanadischer Premierminister Justin Trudeau (Politik) und Journalist Jakob Augstein (Medien Deutschland). In der Rubrik „Best Undressed“ belegt Schauspieler Zac Efron den ersten Platz.

Die komplette GQ Best Dressed-Liste 2017 inklusive der Begründungen für die Wahl gibt’s ab morgen in der Mai-Ausgabe von GQ und auch auf GQ.de.