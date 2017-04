Lena Gercke liebt an ihrem Job vor allem das hier!

Mittwoch, 05. April 2017, 9:50 Uhr

Model und Moderatorin Lena Gercke aus Niedersachsen schaut sich gern die Welt an. Nach den Shootings in fremden Ländern, versucht die 29-Jährige, noch ein paar Tage dort dranzuhängen.

Foto: Sony Pictures Releasing

Gercke liebt an ihrer Arbeit als Model vor allem das Reisen. „Ich weiß es sehr zu schätzen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es sei für sie das Größte, dass sie für ein Shooting auch mal nach Mykonos oder Los Angeles fliege. Oft sei sie zwar nur „im Hotel, an der Location oder im Flughafen“, aber sie versuche, „nach der Arbeit immer zwei bis drei Tage dranzuhängen“ und sich noch etwas anzusehen. Besonders gut hat es ihr in Puerto Rico gefallen: „Da haben wir an unfassbaren Stränden fotografiert, die total unberührt waren.“ Mit dem Team sei sie auch in den Regenwald gefahren und habe Wasserfälle angeschaut.

Von Donnerstag an ist die 29-Jährige im Kino zu hören: Im Animationsfilm „Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“ leiht Gercke der Figur Schlumpfblüte ihre Stimme. (dpa)