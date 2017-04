TLC: Das letzte Album kommt Ende Juni

Mittwoch, 05. April 2017, 15:13 Uhr

TLC verraten das Erscheinungsdatum ihres neuen Albums. Das fünfte und zugleich letzte Album der US-amerikanischen Band wird am 30. Juni veröffentlicht. Dies gab ihr Manager Bill Diggins nun bekannt.

Es wird das erste Album sein, seit Gründungsmitglied Lisa Lopes ‚Left Eye‘ 2002 bei einem Autounfall ums Leben kam. Nach ihrem Tod trennten sich schließlich auch Tionne Watkins und Rozonda ‚Chilli‘ Thomas, bis sie im Januar 2015 verkündeten, dass sie durch eine Fundraising-Kampagne eine Neuveröffentlichung finanzieren wollen.

Innerhalb von nur zwei Tagen erreichten sie durch Spenden ihrer Fans eine Summe von mehr als 400.000 Euro. Wie das neue Album heißen soll, hat das Duo noch nicht entschieden. Manager Diggins verrät auf der Homepage aber: „Tionne and Chilli arbeiteten Tag und Nacht. […] Der Video- und Fotodreh ist am 18., 19. und 20. April.“

Am 9. Mai geben TLC zudem ihr einziges Europa-Konzert in London, das bereits ausverkauft ist. Erst kürzlich war die Band in den Schlagzeilen, weil der Hit ‚Shape Of You‘ des britischen Musikers Ed Sheeran auffallende Ähnlichkeiten zu TLCs Song ‚No Scrubs‘ aufweist. Daraufhin nahm der Künstler die kreativen Köpfe hinter dem Hit aus dem Jahr 1999 in die offizielle Liste der Songwriter auf.