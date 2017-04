Verlosung zum Kinostart: "Die Schlümpfe - das verlorene Dorf"

Mittwoch, 05. April 2017, 18:51 Uhr

Die Schlümpfe sind zurück! In diesem komplett animierten, völlig neuen Schlumpf-Abenteuer begibt sich Schlumpfine mit einer geheimnisvollen Karte und ihren Freunden Schlaubi, Hefti und Clumsy auf eine aufregende Reise in den „Verbotenen Wald“, der voller magischer Kreaturen ist.

Foto: SonyPictures

In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie das „Verlorene Dorf“ ausfindig machen, ehe der böse Zauberer Gargamel es entdeckt. Die Reise der Schlümpfe wird zur reinsten Achterbahnfahrt voller Action und Gefahren – und an ihrem Ende steht nichts Geringeres als die Enthüllung des größten Geheimnisses in der Schlumpf-Geschichte!

Filmkritik „Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“

In „Die Schlümpfe – das verlorene Dorf“ nehmen die berühmten und allseits beliebten Schlümpfe ihre vielen großen und kleinen Fans mit in eine ganz neue Welt voller Spaß, Abenteuer und neuen Freunden. Kelly Asbury (“Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück”) führte Regie und liefert perfekte Unterhaltung für die ganze Familie in 2D und 3D. Als Produzent fungiert Jordan Kerner (“Schweinchen Wilbur und seine Freunde“, “Die Schlümpfe”).

Foto: SonyPictures

klatsch-tratsch.de verlost zum Kinostart von „Die Schlümpfe – das verlorene Dorf“

2 Fanpakete mit je 1x Thermobecher (in verschiedenen Looks), 1x Notebook, 1x Pflasterset*, 1x Plakat

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!



Schreib uns bis zum 17. April 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Schlümpfe“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



*) Dermaplast „Die Schlümpfe“ Pflaster – Kinderpflaster für kleine Entdecker gibt’s in der Apotheke!