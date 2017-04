Best Dresses of the Day (466): Carrie Underwood und Co. auf dem pink-Teppich

Donnerstag, 06. April 2017, 17:55 Uhr

Anlässlich der Academy Of Country Music Awards am Anfang der Woche in Las Vegas präsentierten sich Stars und Sternchen wie Carrie Underwood und Lauren Alaina in aufwendigen Roben auf dem pinkfarbenen Teppich.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Carrie Underwood in Labourjoisie

Die schöne Carrie erschien in einer extravaganten und luxuriösen Kreation von Labourjoisie. Das bodenlange Kleid überzeugte mit einem naturfarbenen, semi-transparenten Stoff, der von Kopf bis Fuß mit silbernen Glitzersteinen verziert war. Hingucker war der edle Neckholderschnitt mit angesetztem Rock und Schleppe. Somit präsentierte die 34-Jährige den mit ausgefallensten und edelsten Look des Abends.

Dazu kombinierte die Sängerin silberne Juwelen und trug ihr schulterlanges, blondes Haar zu sanften Wellen frisiert.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Cassadee Pope in Yanina Couture

Auch Musikerin Cassadee Pope wählte eine Robe, die im transparentem Stil überzeugen konnte. Das bodenlange Kleid von Yanina Couture bestach ganz in Schwarz mit einer Paillettenverzierung, die rote Blüten darstellte. Ein sehr aufwendiges Design, welches filigran und ladylike punkten konnte. Darunter blitzte ein schwarzes Bustier hervor, während der Rock fast blickdicht war.

Passend zum Rotton ihres Kleides wählte die 27-Jährige roten Nagellack und den dazugehörigen Lippenstift.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Lauren Alaina in Leanne Marshall

In einem frischen Blauton zeigte sich Countrysängerin Lauren Alaina. Die Kreation von Leanne Marshall betörte mit glamouröser Schleppe und edlem v-förmigen Dekolleté. Der taillierte Schnitt und der weite Rock sorgten für eine elegante Silhouette und setzte die hübsche Blondine perfekt in Szene.

Die 22-Jährige kombinierte ihr schickes Dress mit einer gemusterten Clutch und dezentem silbernen Schmuck. (HA)