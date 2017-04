Frank Otto (59) und Nathalie Volk (20): "Hochzeit ist möglich"

Donnerstag, 06. April 2017, 10:17 Uhr

Der Versandhaus-Erbe und Radiomacher Frank Otto (59) und seine Freundin Nathalie Volk (20) sprachen gerade mal wieder über ihr polarisierendes Auftreten, wie z.B. in der Auswander-Doku „Goodbye Deutschland“.

Die Skepsis gegenüber dem ungleichen Paar könne er verstehen, so Otto jetzt im Gespräch mit der Illustrierten ‚Gala‘. Ihn fechte das aber nicht an, denn: „Ich bin froh, dass ich kein Leben wie Lady Diana führe und ständig reflektieren muss, wie ich wirke.“

Über den Altersunterschied von knapp 40 Jahren sagt der Hamburger Medienmann: „Der Altersunterschied zwischen meinem Vater und seiner Frau war ebenfalls riesengroß. Diese Situation ist bei uns also kein Einzelfall.“ Otto fügte hinzu: „Nein, Natalie ist keine Midlife-Crisis – die habe ich längst hinter mir.“ Dennoch sorge er vor, dass er körperlich und sexuell nicht abbaue: „Ich treibe Sport, gehe häufig joggen, auch bei Regen, und habe mit Krafttraining begonnen.“ Über mögliche Hochzeitspläne sagt Otto: „Das ist alles möglich, ja.“ Nathalie Volk wiegelt erstmal ab: „Wir haben keine Eile, ich bin zufrieden so, wie es ist.“

Foto: VOX / Benno Kraehahn

Am 9. Mai ist das derzeitige Lieblingspaar des Boulevards in der neuen VOX-Show „The Story Of My Life“ zu sehen. Darin präsentieren sich beide als altes Paar, das schon einiges hinter sich hat. Die Idee dahinter: Was geschieht, wenn das Versprechen „Mit dir möchte ich alt werden“ innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? In der VOX-Talkshow mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sich sechs Promi-Paare diesem spannenden Experiment.

Die Sendereihe startet am 11. April mit Boris und Lilly Becker.