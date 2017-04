Seth Rogen und Evan Goldberg verfilmen Brutalo-Comic

Donnerstag, 06. April 2017, 12:17 Uhr

Seth Rogen und Evan Goldberg sollen ‚Invincible‘ inszenieren. Die Macher von ‚Sausage Party‘ bekommen damit von ‚Universal‘ den Auftrag, einen sehr brutalen Comic in die Kinos zu bringen.

Die beiden sollen das Drehbuch schreiben, Regie führen und Produzenten-Rollen übernehmen. Die Comic-Reihe stammt vom ‚The Walking Dead‘-Erfinder Robert Kirkman. Laut ‚Hollywood Reporter‘ erklärten die Komiker: „Egal, wieviel Schaden es unseren Körpern, unserem Geist oder den intimsten Beziehungen zu denen, die wir lieben, anrichtet, wir kommen nicht zur Ruhe, bis ‚Invincible‘ der großartige Film ist, der es verdient zu sein.“

Die Geschichte dreht sich um den Teenager Markus, der ein Alien ist und sich in den Superhelden Invincible verwandeln kann. Sein Vater Omni-Man kann wie er fliegen. Er möchte die Erde beschützen, allerdings kann er seine Kräfte noch nicht so recht kontrollieren. Kirkman zeigte sich froh über die Wahl, denn „die überraschende, exzentrische, schockierende und sehr oft blut-triefende Geschichte könnte nun nicht in fähigeren Händen sein.“ Wann der Film in die Kinos kommen soll, steht noch nicht fest.