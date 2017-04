Vanessa Mai mit Gastauftritt bei GZSZ

Donnerstag, 06. April 2017, 17:40 Uhr

Vanessa Mai singt erfolgreich und bezaubert mit ihren Tänzen in der aktuellen Staffel von „Let´s Dance“. Doch damit nicht genug! Derzeit stand ECHO-Gewinnerin das erste Mal als Schauspielerin für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor der Kamera!

Vanessa Mai, Felix van Deventer. Foto: RTL/Rolf Baumgartner

In einem Cameo-Auftritt und somit natürlich auch als Sängerin ist das Multitalent demnächst in den Folgen 6.275 und 6.276 (Ausstrahlung am 14. und 15. Juni 2017 um 19.40 Uhr) in der RTL-Vorabendserie zu sehen. Im Interview mit RTL berichtet Vanessa Mai von den Dreharbeiten, verriet, dass die Produzenten von GZSZ auf sie zugekommen seien und angefragt hätten, ob ich mir vorstellen könnte, mit dabei zu sein.

„Ich bin seit vielen Jahren Fan der Serie. Natürlich war ich richtig aufgeregt, als ich nach Potsdam fuhr, um in den legendären Studios in Babelsberg zu spielen!“ Mit dabei waren beim Dreh unter anderem Felix von Jascheroff und Daniel Fehlow.“

Felix von Jascheroff (l.), Vanessa Mai, Daniel Fehlow. Foto: RTL/Rolf Baumgartner

Und auf was dürfen sich die GZSZ-Zuschauer freuen? „Es sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber wir sind ja unter uns, da kann ich es schon mal verraten: Ich werde im Rahmen des Drehs natürlich auch meine brandneue Single „Und wenn ich träum“ vorstellen.„

Übrigens: Genauso wenig, wie sich Vanessa Mai in der Musik in eine Schublade stecken lasen möchte, wolle sie sich auch in ihrer Arbeit keine Grenzen setzen: „Musik? Fantastisch! Tanzen? Macht riesigen Spaß! Schauspiel? Mal schauen, aber bisher bin ich mit Feuereifer dabei.“