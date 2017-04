Best Dresses of the Day (467): Natalia Avelon und Co. beim Echo 2017

Freitag, 07. April 2017, 21:23 Uhr

Am Donnerstagabend fand in Berlin die diesjährige Echo-Verleihung statt. Anlässlich des Events rund um den begehrten Musikpreis zeigten sich prominente Gäste wie Sophia Thomalla und Natalia Avelon auf dem roten Teppich.

Foto: Cinamon Red/WENN.com

Natalia sorgte mit ihrem extravaganten Outfit für den Hingucker des Abends. Die Sängerin und Schauspielerin erschien in einem eleganten und modernen Ensemble, bestehend aus einer schwarzen Jeans, einem durchsichtigen Spitzenoberteil und einem edlen Blazer, der dem Look die ausgefallene Note verlieh.

Dazu kombinierte die 37-Jährige schwarze Pumps, die passende Box-Clutch und einen schicken schwarzen Hut.

Foto: VOX Jörg Carstensen

Auch Model und Schauspielerin Sophia Thomalla ließ sich das exklusive Event nicht entgehen und zeigte sich in einem gewagten, schwarzen Mini-Dress vor den Fotografen. Der knappe Look überzeugte im Stil eines Blazer-Kleides mit Zweireiher an der Vorderseite und v-förmigem Ausschnitt. Das kurze Kleid stellte Sophias lange Beine perfekt zur Schau. Die 27-Jährige kombinierte ihr Trendteil mit schwarzen High Heels und goldenen Creolen.

Uns konnten die beiden Damen mit ihrem Stilgefühl begeistern und sind somit unsere Fashion-Lieblinge des Tages. (HA)