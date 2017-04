Charts der Woche: Joel Brandenstein ist die neue Nr.1

Freitag, 07. April 2017, 15:28 Uhr

Joel Brandenstein weckt große „Emotionen“ in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment: Der Düsseldorfer Pop-Poet, dessen Videos auf YouTube bereits über 120 Millionen Mal angehört wurden, steigt mit seinem Debütalbum direkt an der Spitze ein.

Foto: Kai Fichtner

Für diesen Erfolg wurde der Starwatch Entertainment-Künstler (Vertrieb: Sony Music) in Berlin mit dem „Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts“ geehrt.

Die britische Band Jamiroquai bringt erstmals seit sieben Jahren eine neue Platte heraus und startet acidlastig in den April. Mit „Automaton“ kehren Jay Kay und seine Truppe an fünfter Stelle zu ihren Wurzeln zurück, die sie um futuristische Elektro-Sounds anreichern. Weiter oben komplettieren Ed Sheeran („÷“) und The Kelly Family („We Got Love“) die Top 3.

Musiklegende Bob Dylan („Triplicate“) holt sich auf seiner Europa-Tour nicht nur den Literaturnobelpreis ab, sondern auch Rang sieben der Album-Auswertung. Ebenfalls unter die besten Zehn schaffen es Rapper Kurdo („Vision“, acht) sowie die Metal-Band Arch Enemy („As The Stages Burn! (Live at Wacken 2016)“, neun).

Das Single-Ranking hält für Ed Sheeran wieder mal eine Sensationsmeldung bereit: Mit 13 Wochen steht sein Ohrwurm „Shape Of You“ mittlerweile so lange an der Spitze wie zuletzt Lady Gagas „Poker Face“ im Jahr 2009. Die nächste Hürde wäre der Sommerhit 2004, „Dragostea din teï“ von O-Zone, der 14 Mal die Tabelle anführte.

Hinter Ed Sheeran ergattern Burak Yeter feat. Danelle Sandoval („Tuesday”) sowie Jax Jones feat. Raye („You Don’t Know Me”) die übrigen Medaillen. Die höchsten Neueinstiege gehen an Titel aus dem HipHop-Genre, und zwar „Für die Gang“ (Ufo361 feat. Gzuz, 30) sowie „Humble.“ (Kendrick Lamar, 37). Satiriker Jan Böhmermann und seine fünf „songschreibenden“ Schimpansen („Menschen Leben Tanzen Welt“) entern die 84.

