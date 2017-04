Harry Styles ganz begeistert von Adele

Freitag, 07. April 2017, 13:49 Uhr

Harry Styles hat ein besonderes Geschenk von Adele bekommen. Der ehemalige One Direction-Sänger verriet in der britischen Frühstückssendung ‚BBC Radio 1‘, dass seine Kollegin ihm zum 21. Geburtstag eine kleine Freude machte.

Foto: Jamie-James Medina

Der Ex-Boygroup-Star ist gerade dabei, seine Solo-Karriere in Gang zu bringen, seine erste Single ‚Sign Of The Times‘ markiert den Anfang. Adele überraschte den Mädchenschwarm mit ihrem Album ’21‘ und gab ihm noch einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg: „Ich habe ziemlich coole Sachen gemacht, als ich 21 war. Viel Glück!“ Styles bedankte sich artig und schwärmte von der Grammy-Gewinnerin: „Ich denke, sie geht mit gutem Beispiel voran, sie ist die Größte, sie ist toll, sie ist die Beste, also sollte sie auch die Größte sein. Die Sache mit ihr ist, dass sie einfach anders ist und sie darin gut ist. Ich mag, wie sie alles macht.“

Styles hat ebenfalls einen Ausflug ins Filmbusiness gemacht und wird bald in ‚Dunkirk‘ auf der Leinwand zu bewundern sein. Der historische Actionfilm von Christopher Nolan, in dem Harry als Alex zu sehen sein wird, soll am 27. Juli in die deutschen Kinos kommen.