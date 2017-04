Jetzt hockt Zac Efron für immer in Berlin

Freitag, 07. April 2017, 16:51 Uhr

Heiß, heißer, Zac Efron … Wer wäre besser geeignet, um die legendäre Rolle des Matt Brody aus Baywatch wiederzubeleben als DER Hollywood-Hottie?

In diesem sommerlichen Set hockt Zac Efron Berlin. Foto: Madame Tussaud’s

Der gebürtige Kalifornier schaffte bereits früh seinen Durchbruch und wurde in Kurzzeit zum weltweiten Teenie-Idol. Doch nicht nur Hollywood-Insider wissen, dass der Sprung vom Kinderstar zum ernstzunehmenden Schauspieler eine schier unüberbrückbare Hürde ist. Zac hat diese Hürde erfolgreich genommen und mauserte sich vom Babyface zum Sexsymbol und macht selbst neben Muskelpaket Dwayne Johnson als Rettungsschwimmer eine knackige Figur.

Mit seinen stahlblauen Augen und dem knallharten Sixpack lässt der 29-jährige Sonnyboy die Frauenherzen schmelzen.

Zac Efron (1,73m) mit Fleischberg Dwayne Johnson (20cm höher!). Foto: Paramount

Vorzüge, die auch dem legendären Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds nicht entgangen sind. Gerade wurde die Wachsfigur von Zac Efron im sexy Surfer-Beach-Outfit feierlich im Madame Tussauds Berlin enthüllt und begeisterte Fans und Presse in einem interaktiven Beach-Set. Doch wer das perfekte Strand-Date „mit ihm“ erleben möchte muss sich beeilen, denn Zac macht seinen verlängerten Urlaub in der Hauptstadt nur bis Ende Juni, bevor es zurück nach Hollywood geht. Wem Hollywood also zu weit ist, der kann ab sofort mit Zacs Wachsfigur auf Tuchfühlung gehen. Auf der Kinoleinwand kann man den echten Zac Efron dann ab dem 1. Juni in BAYWATCH hemmungslos anschmachten.